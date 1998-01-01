К 2024 году в России появится не менее 200 мусороперерабатывающих заводов

Контролировать предприятия по переработке отходов, чтобы те не наносили вред здоровью человека и окружающей среде, теперь будет «Российский экологический оператор».

Президент сегодня подписал указ о создании этой компании. Она разместится в Москве, займется формированием и управлением комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Учредителем выступит Минприроды.

В ведомстве, кстати, сегодня заявили, что в России, начиная с 2019, ежегодно планируют строить до 40 мусороперерабатывающих заводов. К 2024 году их должно быть, как минимум, 200-ти.

Как сообщал ранее Пятый канал, цель нового оператора - обеспечить исполение законодательных норм в области твердых коммунальных отходов, а также привлекать в этом направлении инвестиции.