В Подмосковье найден некрополь с артефактами, которым 4,5 тысячи лет

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Захоронения принадлежат первым скотоводам и земледельцам Русской равнины.

Фото: www.globallookpress.com

В Истринском районе Подмосковья во время археологических исследований были найдены древние захоронения, принадлежащие представителям так называемой «фатьяновской культуры». Эти люди считаются первыми скотоводами и земледельцами на Русской равнине.

Некрополь, датируемый 2600-2500 годами до нашей эры, содержит редчайшие находки. Подобные артефакты обнаруживали на территории Московской области лишь в районе четверти века назад. Особо значимым для российской археологии является найденный новый памятник.

Подмосковные фатьяновские комплексы по возрасту сродни пирамидам Хеопса в Древнем Египте или золотоносных царских гробниц Ура в Древней Месопотамии. Это древнейшие памятники бронзовой эпохи в регионе.

Представители культур боевых топоров мигрировали из Северной и Центральной Европы в лесную зону Восточной Европы, что послужило образованию могильника в Истринском районе. И по мнению специалистов, это должно прояснить подробности происхождения этого направления в культуре.

Древние находки, среди которых такие артефакты, как длиннообушковый боевой топор, ритуальный топор-клин, наконечники дротиков и лезвие ножа, керамические погребальные сосуды отлично сохранились и весьма технологично выполнены. Их возраст равен приблизительно 4,5 тысячам лет, сообщает телеканал «360».

Ранее Пятый канал сообщил, что записка из архивов КГБ пополнила список загадочных свойств пирамид Египта. Человек, якобы работавший дипломатическим курьером в СССР, рассказал о послании советских спецслужб, в котором описывается магнетическая сила египетских монументов.

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