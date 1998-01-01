В Орле из-за неудачного маневра на железнодорожных путях оказалась машина «скорой помощи» — медики спешили на вызов. Происшествие случилось на железнодорожном вокзале города, одному из пассажиров стало плохо, карета «скорой помощи» приехала на вызов, но, неудачно вывернув, оказалась на рельсах. Об инциденте сообщают «Орловские новости».

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Как стало известно от пользователей соцсетей, выталкивать машину пришлось пассажирам вокзала.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Москве мужчина напал на сотрудников скорой помощи.