Маркетинговые ходы и другие уловки: в аптеках резко взлетели цены на лекарства

Это яйцо. Самое обычное яйцо от пестрой курицы. Но его изображение, размещенное в интернете, стало самым популярной фотографией в истории, набрав более 27 миллионов лайков. В России уже придумали шутку — что это то самое яйцо из традиционной упаковки на 10 штук, из-за чего в магазинах появились пачки по 9. «Девятка» яиц вместо десятка, это точно такой же маркетинговый ход, как 930 миллилитров вместо литра, или 950 граммов в упаковке на килограмм. Вроде и цены не растут, а если и растут, то уж, конечно, не из-за алчности продавцов, а — из-за НДС, доллара, нефти, санкций, Трампа, года свиньи. Чего угодно. И похоже вирусом такого маркетинга уже заражаются аптеки.

Росстат уже подсчитал: медикаменты подорожали в среднем на четыре процента. Что-то больше, что-то меньше, но даже йод и бинт не избежали новых ценников. А уж валидол, за который после таких новостей точно схватся пенсионеры, подорожал сразу на 15 процентов.

— Такая дороговизна! Никак неподъемная. Пенсия — не сказать бы сильно большая — и она уходит у нас на лекарства. И кушать нечего! Тогда мы быстро умрем. если будем только таблеткам питаться, — возмущается баба Шура.

С валидолом все как раз понятно. Его исключили из списка жизненно важных лекарств. а значит государство за ним не следит и продавцы могут рисовать какую угодно стоимость. Нарисовали так, что он стал рекордсменом по подорожанию. Но что будет с остальными лекарствами?..

Во-первых, из списка жизненно необходимых, которые за весь 2019-й могут подняться в цене не больше, чем на три процента. А во-вторых, на медикаменты не из списка?.. Чем объясняется вообще рост цен?.. Чтобы разобраться — мы начали с самих аптек, в котором во всем виноватым сделали рост НДС.

Запомним это объяснение — про НДС — чуть позже к нему вернемся. Сейчас, для полноты картины, надо добавить. Цены на один и тот же препарат — абсолютно идентичный — могут отличаться по цене в пять с лишним раз. И это не то, что в разных регионах, а просто в разных аптеках, иногда даже по соседству, на одной улице.

Посмотрим как раз на примере того же валидола. Популярный интернет-поисковик, который показывает все цены на медикаменты в Петербурге. 20 таблеток по 60 милиграммов. Можно купить за 23 рубля… А можно — за 120. И ведь даже самые дорогие — неоправданно дорогие препараты — тоже уйдут с прилавков. Что для этого делают.

— Прилагают к этому рекламные бюджеты, какие-то способы продвижения особые. Но это полбеды, когда там парацетомол со вкусом клубники. Когда цены на лекарства в соседних регионах, чему удивляется даже президент, на госзаказы отличается в 59 — вот это вот нонсенс!

Где логика ценообразования?.. Из чего вообще складывается цена таблетки?.. Чтобы это понять, придется разломить ее надвое.

Итак первая часть — собственно, себестоимость препарата. Само активное вещество, то есть то, что лечит — стоит копейки — не более 5-ти процентов от цены. Но начинаем добавлять: затраты на производство — вода, электричество, упаковка, выплаты работникам завода. Транспортировка — топливо, налоги, зарплаты водителю и сопровождающему. Расходы на хранение и реализацию медикаментов. Все это 20 процентов. Плюс — еще 25 — расходы на саму разработку и клинические исследования препарата.

Без опытов тут никак. А вот дальше — самое интересное.

Вторая половина таблетки. То есть половина цены — это уже маркетинг. Продвижение товара на рынке, реклама. То, что добавит дистрибьютор, чтобы заработать. то, что накрутит аптека. а накручивают, кто во что горазд, мы видели.

Так что пресловутый НДС, оправдываясь которым в аптеках снова взвинтили цены — играет ничтожную роль.

Еще ссылаются на инфляцию, на подорожавший бензин. И есть версия — что российский пациент покупает лекарства в принципе по завышенным ценам. Из-за того, что аптекам вроде как выгоднее работать с более дорогими, импортными препаратами. С дорогими — да, с импортными — нет. пояснили нам в ассоциации фармпроизводителей.

— Аптека как любое коммерческое учреждение, любое юридическое лицо — она, естественно, нацелена на прибыль. И здесь получается, что аптекам выгоднее работать с более дорогими препаратами. Здесь нет никакой связи с тем, что это импортный препарат или отечественный. Это связано с нашей нелогичной системой наценок, — поясняет генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев.