Полиция Петербурга разыскивает, устроивших из пиротехники «дуэль» — видео

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Компания молодых людей бегала по двору, стреляя друг в друга фейерверками.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

«Старый Новый год» в Петербурге отметили необычным фейерверком — трое молодых людей устроили перестрелку пиротехникой во дворе. По всем признакам — уединенное место, расположение по точкам — это была дуэль. Но прошла она не по правилам…

Возьмем хотя бы последний из опубликованных в России, в Петербурге, естественно, дуэльный кодекс и почитаем. Дуэль — дело двоих — оскорбленного и его обидчика — Пушкин и Дантес не на троих на берегу Черной речки соображали. Далее стрельба производится с 15 шагов. Это примерно метров 10.

Уворачиваться от выстрела противника — бесчестно. Равно как и сбивать его громким криком. В случае нарушения секундант противника имеет полное право пристрелить нарушителя на месте… Пиротехническим дуэлянтам тоже грозят санкции кодекса — как минимум, административного, а, возможно, и уголовного.

— Если они поранят друг друга — наверное, это будет для них хорошим уроком. Но страшное самое если это окажутся люди, непричастные с баловству. Если это будет тяжкий вред то они будут превлечены участники даного баловсва и затей к уголовной ответсвености а в других случаях к административной ответсвености, — прокомментировал произошедшее глава пресс-службы МЧС по Петербургу и Ленобласти Андрей Литовка.

Петербургских дуэлянтов разыскивает полиция. За праздники от пиротехники в городе пострадали 18 человек, 1 — погиб.

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