В Иране при заходе на посадку разбился грузовой Боинг. Из шестнадцатити человек, которые были на борту, выжить удалось лишь одному. Предварительная причина катастрофы — ошибка пилота. После презимления самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в здание аэропорта и загорелся. Борт принадлежал иранской армии и следовал из Киргизии с грузом продовольствия для военнослужащих.

Мэр польского Гданьска Павел Адамович скончался в больнице после покушения. Во время благотворительного концерта на сцену выбежал мужчина с ножом и нанес градоначальнику несколько ударов. Один из них пришелся прямо в сердце. Злоумышленник задержан. Известно, что буквально на днях он вышел из тюрьмы где отбывал наказание за ограбление банка.

В Индонезии найден второй черный ящик с борта разбившегося осенью прошлого года Боинга 737. В катастрофе погибли 189 человек. Аккумуляторная батарея речевого самописца проработала семьдесят три дня и десятого января он перестал подавать сигналы геолокации. Тем не менее дайверам удалось обнаружить прибор. Специалисты считают — именно его расшифровка должна пролить свет на причины трагедии.

Гленн Клоуз и Леди Гага удостоились американской премии «Критик Чойс» как лучшие актрисы года. Первой статуэтку получила семидесятиоднолетняя Клоуз за работу в фильме «Жена». А эпатажной певице, статуэтка досталась за главную роль в ленте Бредли Купера «Звезда родилась». По признанию артистов награда оказалась для них полной неожиданностью. Обе расплакались, и это были слезы радости.....

В Приморье амурский тигр по кличке Тихон прошел лечение у стоматолога! Хищник часто наведывался к пограничникам и судя по поведению мучился от зубной боли. В итоге ему сделали рентген челюсти, поставили четыре пломбы и на время поместили в карантинный блок Центра реабилитации редких животных. По заключению ветеринаров тигр абсолютно здоров.