Внучка Федосеевой-Шукшиной объяснила, почему продала квартиру бабушки

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По словам Анны Трегубенко, в апартаменты в центре Петербурга имели доступ посторонние люди и жилплощадь практически превратилась в «отель на час».

Фото: Известия/ Александр Казаков

Внучка народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала, зачем она продала квартиру своей бабушки. В эфире передачи «Пусть говорят» Анна Трегубенко объяснила, что в апартаменты имело доступ множество посторонних людей.

Анна Трегубенко — дочь актрисы Марии Шукшиной и внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной. В 2012 году она переехала в квартиру в центре Петербурга, которая принадлежала Лидии Николаевне. Актриса оформила на внучку доверенность, по которой она приобрела право распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению, но продавать или дарить ее она смогла бы только после смерти Федосеевой-Шукшиной.

После конфликта с другими родственниками она была вынуждена покинуть жилплощадь. Как заявляет сама Трегубенко, она продала бабушкину квартиру за восемь миллионов рублей исключительно из соображений безопасности.

— Мне кажется, что ключи от квартиры были у половины города. Я сама неоднократно приезжала туда. Там были чьи-то вещи, стояли бутылки из-под алкоголя. Создавалось впечатление, что эта квартира стала «отелем на час». Я просила бабушку сменить замки, не пускать туда чужих людей, однако она не послушалась меня, — цитирует Анну издание «Вокруг Тв».

Затем она попросила прощения у своей звездной родственницы и призвала к примирению.

Ранее Пятый канал рассказывал о конфликте в семье Федосеевой-Шукшиной.

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