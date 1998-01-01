Внучка Федосеевой-Шукшиной объяснила, почему продала квартиру бабушки

Внучка народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала, зачем она продала квартиру своей бабушки. В эфире передачи «Пусть говорят» Анна Трегубенко объяснила, что в апартаменты имело доступ множество посторонних людей.
Анна Трегубенко — дочь актрисы Марии Шукшиной и внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной. В 2012 году она переехала в квартиру в центре Петербурга, которая принадлежала Лидии Николаевне. Актриса оформила на внучку доверенность, по которой она приобрела право распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению, но продавать или дарить ее она смогла бы только после смерти Федосеевой-Шукшиной.
После конфликта с другими родственниками она была вынуждена покинуть жилплощадь. Как заявляет сама Трегубенко, она продала бабушкину квартиру за восемь миллионов рублей исключительно из соображений безопасности.
Затем она попросила прощения у своей звездной родственницы и призвала к примирению.
Ранее Пятый канал рассказывал о конфликте в семье Федосеевой-Шукшиной.