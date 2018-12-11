В семье Лидии Федосеевой-Шукшиной произошел очередной конфликт поколений

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На этот раз разругались и перестали общаться Мария Шукшина и ее дочь Анна Трегубенко.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

Давний конфликт в звездном семействе Лидии Федосеевой-Шукшиной получил новое развитие: ее средняя дочь Мария повздорила с продавшей квартиру наследницей — Анной. Женщины совсем перестали общаться.

Об этом рассказала другая дочь знаменитой актрисы Ольга Шукшина, которая недавно встретилась с новым мужем матери — Бари Алибасовым. Известный продюсер взял на себя роль переговорщика, чтобы помирить враждующих из –за старых обид членов семейства.

— Я думала, что Аня и ее мама Маша Шукшина рука об руку идут, а оказалось, они между собой успели переругаться и тоже не общаются. В общем, очень грустная история. Я даже шутя сказала Алибасову: «Бари, скоро будет новая серия этого сериала, которую назовут «Беги, Бари, беги!» — приводи слова Ольги «СтарХит».

Она отметила, что ей тяжело общаться с собственной мамой, а с сестрой Машей она не разговаривает даже по телефону уже несколько лет.

Ранее Пятый канал рассказывал, как квартирный вопрос довел Лидию Федосееву-Шукшину до суда против 29-летней внучки.

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