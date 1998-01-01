«Частники», интернет и Китай: Что составит космическую повестку дня в 2019-м

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Эксперт «Известий» рассказал, чего стоит ожидать от космической отрасли в наступившем году.

Фото: www.globallookpress.com

Эксперт «Известий» Михаил Котов в своем дайджесте рассказал, какие темы будут главными в космической отрасли в 2019-м году. В основе всего смена акцентов: главными «ньюйсмейкерами» будут частные компании и Китай, а не госкорпорации США и России.

Одним из основных событий в мировой космонавтике станет обретение Америкой собственного пилотируемого корабля. Напомним. Сейчас американские астронавты летают к МКС на российских «Союзах». Кандидатов на роль создателя американского пилотируемого аппарата два: SpaceX и Boeing. Вне зависимости от того, кто из них получит желанный заказ от правительства США, «Роскосмосу» придется адаптироваться к ситуации — сейчас отечественное космическое агентство получает серьезную прибыль от доставки астронавтов к МКС.

Нешуточная борьба развернется и в сфере космических телекоммуникаций. Эксперт отмечает два серьезных проекта по обеспечению планеты широкополосным доступным интернетом. Первый — Starlink от все тех же SpaceX, второй — OneWeb от группы западных компаний. Проекты различаются технологически, но старт любой из них приведет к переустройству рынка связи.

Также Эксперт отметил развитие тенденции, которую мы могли наблюдать в конце 2018, а именно — рывок китайской космической программы. В частности, в 2019 Китай планирует запустить многоразовый пилотируемый космический аппарат, а также развивать успешную лунную программу.

Ранее Пятый канал рассказывал, что космический аппарат Dragon успешно приводнился у берегов Мексики.

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