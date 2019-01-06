«Дно—это осуждать»: депутат Госдумы заступился за беременную Викторию Лопыреву

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Вадим Манукян считает, что звезды шоу-бизнеса не имеют права вмешиваться в личную жизнь модели.

Фото: Instagram @lopyrevavika

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме РФ Вадим Манукян неожиданно для всех заступился за беременную модель Викторию Лопыреву, на которую общественность набросилась из-за якобы романтической связи с женатым бизнесменом Игорем Булатовым.

— Я считаю, что вмешиваться в чужую личную жизнь, а, тем более, ее публично обсуждать и даже осуждать — это дно. Оказывается, главными моралистами в истории с Лопыревой, судя по публикациям в СМИ, стали Андрей Малахов и Ольга Бузова. Серьезно? — заявил Манукян в разговоре с Дни.ру.

По его мнению, коллеги Лопыревой, в первую очередь, должны следить за собственной жизнью, которая, как всем известно, тоже не является ни для кого примером.

— Бог ей судья, но не Малахов и не Бузова, — заключил депутат Госдумы.

Ранее Пятый канал сообщал, что общественность подозревает модель в романтических отношениях с бизнесменом Игорем Булатовым, который еще недавно был женат на дочери президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна — Тате Карапетян. По мнению большинства, Виктория Лопырева увела мужчину из семьи, а теперь еще и ждет от него ребенка. Однако ни сама модель, ни Булатов эти слухи не комментируют.

 
 
 
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Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

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