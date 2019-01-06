«Дно—это осуждать»: депутат Госдумы заступился за беременную Викторию Лопыреву

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме РФ Вадим Манукян неожиданно для всех заступился за беременную модель Викторию Лопыреву, на которую общественность набросилась из-за якобы романтической связи с женатым бизнесменом Игорем Булатовым.

— Я считаю, что вмешиваться в чужую личную жизнь, а, тем более, ее публично обсуждать и даже осуждать — это дно. Оказывается, главными моралистами в истории с Лопыревой, судя по публикациям в СМИ, стали Андрей Малахов и Ольга Бузова. Серьезно? — заявил Манукян в разговоре с Дни.ру.

По его мнению, коллеги Лопыревой, в первую очередь, должны следить за собственной жизнью, которая, как всем известно, тоже не является ни для кого примером.

— Бог ей судья, но не Малахов и не Бузова, — заключил депутат Госдумы.

Ранее Пятый канал сообщал, что общественность подозревает модель в романтических отношениях с бизнесменом Игорем Булатовым, который еще недавно был женат на дочери президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна — Тате Карапетян. По мнению большинства, Виктория Лопырева увела мужчину из семьи, а теперь еще и ждет от него ребенка. Однако ни сама модель, ни Булатов эти слухи не комментируют.