Звезды шоу-бизнеса ополчились на беременную Лопыреву за связь с женатым мужчиной

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В след за телеведущим Андреем Малаховым модель осудила и Ольга Бузова.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 348

Звезды российского шоу-бизнеса ополчились на беременную Лопыреву за якобы романтическую связь с женатым мужчиной, от которого она и ждет ребенка. После гневной записи телеведущего Андрея Малахова на этот счет его примеру последовала и теледива Ольга Бузова, заявившая, что «спать с женатыми мужчинами — это дно».

Однако Лопырева не обращает никакого внимания на такой демарш ее коллег по цеху.

— Весь день пытались испортить нам аппетит, но не удалось. Спасибо нашим друзьям за вкусный ужин. Всех со старым Новым Годом! Любви вам, друзья, — подписала модель совместную с друзьями фото в Instagram.

Instagram @ lopyrevavika

Ранее в сеть попали пикантные фото, на которых Лопырева и первый вице-президент группы компаний «Ташир» Игорь Булатов отдыхают в Майми. На снимках пара не может насладиться друг с другом — они нежно обнимаются на шезлонге и ходят за ручку.

Однако официальный представитель Булатова прокомментировала, что бизнесмен с бывшей супругой живут раздельно и находятся в разводе.

Как сообщал Пятый канал, телеведущий Малахов заявил, что фото Лопыревой со спутником из Майами вызвали у него шок, и отписался от ее страницы в соцсети.

Тема:
Ольга Бузова 348
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