Репортаж: как похудеть со вкусом и удовольствием

, 13:18 Репортаж 48

В знаменитой здравнице «Белые ночи» на берегу Финского залива теперь есть всё необходимое — в санатории заработало новое отделение диетологии.

Фото, видео: РИА Новости / В. Кузьмин, Пятый канал

Тем, кто не рассчитал свои силы в праздники и переборщил с оливье, медики настоятельно рекомендуют пройти курс детоксикации организма. Хотя бы несколько дней посвятить самому себе.

В знаменитой здравнице «Белые ночи» на берегу Финского залива есть всё необходимое. В санатории заработало новое отделение диетологии. В курс входит не только лечебное питание, массаж, процедуры, с каждым пациентом работают отдельно и сразу несколько врачей разных профилей.

Визит к врачу как крик о помощи. Михаил чего только не перепробовал: диеты, голодание, даже вел дневник питания, но все без толку. А когда набрал еще два килограмма всего за несколько дней, пришел в ужас. Встать на весы — настоящая пытка.

Измерительный прибор показывает — вес пациента 97 килограммов, а ведь Михаилу всего 33 года. Как отмечает врач, это ожирение первой степени — медицинский диагноз.

Но никак не приговор. В международном центре диетологии санатория «Белые ночи» эстетики и коррекции веса знают, как решить эту проблему.

— Мы запускаем естественный процесс жиросжигания. При этом наполняем пациента питательными веществами, — поясняет заведующая профильным отделением медучреждения Елена Григорьева.

В санатории «Белые ночи» у каждого пациента свой диетологический паспорт. Выдают важный документ только после детального обследования и завершения курса лечения. Аппаратный анализ за считанные минуты покажет, сколько в организме жира, воды, мышц в килограммах. Особое внимание к работе сердца. Пациентам отделения в обязательном порядке делают кардиограмму, проверяют работу органов и систем. Прежде чем начать комплексное лечение, необходимо выяснить состояние здоровья пациента. Ведь худеть надо безопасно.

Результаты обследования Михаила в норме. Значит, физические нагрузки и процедуры пациенту не противопоказаны. Его в тренажерном зале уже ждет личный тренер. Терять килограммы также можно на теннисном корте или в бассейне. А еще можно посидеть в соляной пещере, восстановить силы в барокамере, отправиться на лечебный массаж и даже в СПА. Одна из процедур — биоосмотическое обертывание, которое позволяет прогреть, раскрыть поры, вывести вредные вещества.

Очистить организм поможет специальная программа детоксикации. Физиотерапия и индивидуально составленный рацион вкусного пяти- или  шестиразового питания помогут снизить вес и ускорить обмен веществ.

Худеть можно из без изматывающих диет. Детокс-меню это не только вкусно и полезно, но еще и сытно. Например, один из вариантов обеда — витаминный салат, судак на пару, тыква, паприка, фасоль и, разумеется, овощной смузи. Сельдерей, шпинат, огурец не только мягко очистят организм, но и придадут сил.

Санаторий «Белые ночи» создавался как аналог легендарной Барвихи (санаторий управделами президента РФ — Прим. ред). На берегу Финского залива среди вековых сосен даже воздух целебный. Здесь применяются самые передовые технологии санаторно-курортного лечения и коррекции веса.

Михаил решил пройти курс детоксикации и плотно заняться коррекцией фигуры. По словам специалистов, если пациент будет выполнять все указания и руководствоваться рекомендациями врачей, то уже через десять дней, после окончания курса лечения в санатории «Белые ночи», его вес снизится на несколько килограммов. И это только начало — было бы желание.

Ранее Пятый канал публиковал советы диетолога клиники «СОГАЗ» о том, как сберечь фигуру во время длительных новогодних каникул.

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