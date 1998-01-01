«По стопам отца»: Шумахер-младший заключит контракт с Ferrari

Сын знаменитого немецкого гонщика Михаэля Шумахера в ближайшее время подпишет контракт с компанией Ferrari. В рамках соглашения он примет участие в одном из тестовых сессий за рулем болида «Формулы 1». Об этом сообщает портал Motorsport.

19-летний гонщик Мик Шумахер является обладателем титула чемпиона европейской «Формулы 3». Когда он станет членом молодежной гоночной академии Ferrari его партнерами по команде будут Маркус Армстронг, Роберт Шварцман и Каллум Иллот.

Михаэль Шумахер выступал за Scuderia Ferrari почти десять лет. Благодаря его мастерству красный болид финишировал первым пять раз подряд. В общей сложности гонщик одержал 91 победу в Гран-при.

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