Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку мэра Феодосии

Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку главу Феодосии Сергея Фомича. Об этом сообщает KP.RU. По информации издания, исполнять обязанности мэра вместо него будет Сергей Бовтуненко.

Известно, что Сергей Фомич написал заявление по собственному желанию. Сделать это ему порекомендовал глава республики. Об этом Аксенов объявил во время выездного совещания в Феодосии.

Также сменился и глава горсовета. Владимира Титаренко на этом посту сменит Анжела Сердюкова.

Сообщается, что вероятнее всего поводом для перестановок послужило то, что ранее Аксенов заявлял о том, что администрация города лишь всего на 20% процентов выполнила его поручения. Представители власти должны были, но не решили проблемы транспорта, управляющих компаний и вывоза мусора.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что глава Крыма открыл движение на первом участке автотрассы «Таврида».