Михаил Галустян заявил, что хочет еще детей

Шоумен Михаил Галустян хочет еще детей. Об этом артист рассказал в интервью Лауре Джугелии.

Юморист поделился, что мечтает о большой и дружной семье, в которой близкие будут поддерживать друг друга, путешествовать и радоваться жизни.

«Еще хочу семьей заниматься, конечно же. Хочу детей еще. Хочу, чтобы все были счастливы. Чтобы мы все любили друг друга, путешествовали и радовались», — рассказал артист.

У Галустяна уже есть две дочери — Эстелла и Элина. Они родились в первом браке шоумена с Викторией Штефанец. Супруги прожили вместе 18 лет, а о разводе объявили в апреле 2025 года. По словам Галустяна, расстались они без обид и претензий.

После новости о разводе в интернете появились слухи о возможном романе Галустяна с визажисткой Миленой Шевченко. Девушка, работавшая с шоуменом на разных проектах, тогда опубликовала фотографию с округлившимся животом. Пользователи предположили, что отцом ее будущего ребенка может быть Галустян.

Позже Милена опровергла эти слухи и заявила, что их связывают только рабочие отношения.

Однако роман с визажисткой у Галустяна действительно завязался, только с другой — Лилией Киосе. Они познакомились на съемках, где девушка работала гримером артиста. Отношения начались уже после его развода с Викторией.

Лилия младше Галустяна почти на десять лет. Примерно через полгода отношений шоумен сделал ей предложение. Летом пара поженилась. Дату выбрали необычную — 26.06.2026 — всего за день до дня рождения Лилии. Сам Галустян называл свадьбу подарком для возлюбленной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочери артиста спокойно восприняли развод родителей и появление в его жизни другой женщины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.