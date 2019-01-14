Лана Дель Рей и Джаред Лето сыграли отвязных влюбленных в рекламе Gucci

Музыканты Лана Дель Рей и Джаред Лето снялись в новой рекламе аромата Gucci в роли безбашенных влюбленных 1950 годов. Пара предстает в образе фриков, которые могут запросто опустошить супермаркет и завести тигра. При этом Рей и Лето все время находятся вместе: на улице, в закусочной и даже в прачечной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gucci Beauty (@guccibeauty) 14 Янв 2019 в 4:56 PST

Также в ролике приняла участие рок-певица Кортни Лав. Она выступила в роли официантки, разливающей влюбленным чай. Автором такой неординарной рекламы стал креативный директор бренда Алессандро Микеле.

Стоит отметить, что поклонники аромата выражают массовое восхищение подходом компании к новому ролику.

Ранее Пятый канал сообщал о скандальном показе Gucci.