«Терминатор!»: Фигурист Ягудин зло подшутил над женой, попавшей в больницу

Фигурист Алексей Ягудин решил пошутить на всю страну над своей женой и одновременно коллегой Татьяной Тотьмяниной, которая недавно угодила в больницу с больной ногой. Спортсмен опубликовал в Instagram видео, где Тотьмянина ходит по помещению с специальном «железном сапоге».

— Новый год, новая туфелька от Dior. Техосмотр Таня прошла, и теперь наш терминатор летит к нам, — съязвил в подписи к посту фигурист.

В свою очередь, подписчики Ягудина тут же пристыдили «безжалостного» фигуриста.

— Алексей, что ж вы так. Будьте с Танечкой нежнее, — отметил один из них.

Другие же и вовсе обрадовались, что в свое время отказались от занятий фигурным катанием.

— Это какой-то ужас. Страшно смотреть. Это должно быть как наглядное пособие для родителей, которые отправляют своих детей на фигурное катание. Что это не только красиво и восхитительно, а еще и вот так! — написал комментатор.

По информации издания Teleprogramma.pro, сейчас Татьяна Тотьмянина уже выписалась из больницы в Германии и полетела к супругу в Дубай.

Ранее Пятый канал сообщал, что Алексея Ягудина заподозрили в романтической связи с телеведущей Марией Матвеевой.