«Терминатор!»: Фигурист Ягудин зло подшутил над женой, попавшей в больницу

Фигурист Алексей Ягудин решил пошутить на всю страну над своей женой и одновременно коллегой Татьяной Тотьмяниной, которая недавно угодила в больницу с больной ногой. Спортсмен опубликовал в Instagram видео, где Тотьмянина ходит по помещению с специальном «железном сапоге».
В свою очередь, подписчики Ягудина тут же пристыдили «безжалостного» фигуриста.
— Алексей, что ж вы так. Будьте с Танечкой нежнее, — отметил один из них.
Другие же и вовсе обрадовались, что в свое время отказались от занятий фигурным катанием.
По информации издания Teleprogramma.pro, сейчас Татьяна Тотьмянина уже выписалась из больницы в Германии и полетела к супругу в Дубай.
Ранее Пятый канал сообщал, что Алексея Ягудина заподозрили в романтической связи с телеведущей Марией Матвеевой.