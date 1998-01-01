Известная российская актриса Екатерина Климова рассказала, как проходили съемки сериала «Молодежка». Звезда призналась, что часто приходилось работать в тяжелых условиях. Артистка сначала была рада приглашению в проект, однако со временем пересмотрела свои взгляды. Об этом сообщает «Вокруг.ТВ».

В известной кинокартине Климовой досталась роль бизнес-леди Виктории Каштановой, игра которой полюбилась телезрителям. О съемках в проекте актриса рассказала 14 января на встрече с фанатами в открытой студии СТС в торговом центре «Мега Химки».

– Когда меня позвали в веселый молодежный проект, я с радостью согласилась. Думала: ну, наконец-то не окопы какие-то, да и съемки проходят в Москве, после них можно зайти в кафе с подругой. Но когда я приехала на ледовую арену… Ну, как в холодильнике! И это еще летом было! Условия так себе были, конечно, – поделилась кинозвезда.

За шесть сезонов телепроекта актеры провели на льду более трех тысяч часов.

«Молодежка» – первый российский сериал, посвященный жизни молодых хоккеистов. Проект получил много наград, в числе которых статуэтка ТЭФИ. В августе стало известно, что российской кинокартиной заинтересовались на Востоке. Крупный медиа-холдинг приобрел права на показ сериала сроком на шесть лет.

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