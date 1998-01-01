Владимир Путин назвал Зимбабве важным партнером для России в Африке

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В Кремле прошла встреча главы российского государства с президентом африканской республики Эммерсоном Мнангагвой.

Фото, видео: Пятый канал, Twitter @comkremlinrussia

Вечером Владимир Путин приветствовал в Кремле президента Зимбабве. Он впервые с официальным визитом в Москве.

— Совсем недавно Вы одержали убедительную победу на выборах. И мы готовы сделать все, что зависит от нас, для того, чтобы сотрудничество между нашими странами пошло на пользу нашим странам, нашим народам, — заявил на встрече президент.

— В прошлом, когда мы боролись за независимость, Вы оказывали нам поддержку. Теперь мы независимы и у нас акцент сделан на экономические аспекты, — в свою очередь поблагодарил президент республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

По итогам переговоров подписан пакет документов о военно-техническом сотрудничестве с Зимбабве.

Послезавтра Владимиру Путину самому предстоит отправиться в международную поездку. Его ждут в Белграде. Страна заинтересована в дешевом российском газе. Сам Вучич дал интервью национальным СМИ, в котором рассказал, что встречался с Путиным почти два десятка раз. И не только в Кремле, был также у него дома. Президент России — очень ценит традиции. Вучич вручил Путину икону, которую тот поставил на стол и перекрестился. А потом играл на фортепиано для гостя, и они вместе смотрели хоккей.

Ранее Пятый канал рассказывал о приглашении Вучичем Владимира Путина в Белград.

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