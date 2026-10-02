День учителя: как поздравить педагогов с праздником 5 октября

Учитель — одна из самых престижных и распространенных в мире профессий, и при этом одна из сложных. Хороший педагог должен прислушиваться к мнению учеников, понимать их эмоциональное состояние, доступно объяснять свой предмет, уметь настраивать воспитанников на позитив и достижение цели, быть уравновешенным и жизнерадостным человеком.

Именно этот человек помогает ребенку найти свое место в обществе и выбрать дальнейшую профессию. Пятый канал расскажет, как выразить признательность учителям за их труд в праздник.

Почему День учителя отмечается 5 октября

Всемирный день учителя отмечается 5 октября. Дату выбрали неслучайно. Именно в этот день, 5 октября 1966, в Париже состоялась межправительственная конференция о статусе педагогов, на которой международные организации подписали «Рекомендации, касающиеся статуса учителей». Всемирным День учителя стал в 1994 году, когда его учредили ЮНЕСКО и подразделение образования Организации Объединенных Наций (ООН).

День учителя 2026: история и традиции праздника, что подарить педагогу, как отметить. Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

До введения международного праздника в Советском Союзе, а потом и в России, отмечался свой День учителя. Он имел «плавающую дату» и праздновался в первое воскресенье октября.

Цель Международного дня учителя — напомнить о необходимости оказывать поддержку учителям, чтобы они смогли эффективно передавать знания подрастающему поколению. Этот праздник посвящается всем просветителям мира.

Свыше ста стран отмечают Всемирный день учителя, но в каждой существуют собственные представления насчет празднования и его даты. Так, в Албании педагогов поздравляют в Международный женский день (8 марта).

В Аргентине день учителя отмечается 11 сентября, в день гибели выдающегося педагога и модернизатора страны Доминго Фаустино Сармьенто.

В Китае подходят к празднику особенно, так как его отмечают 28 сентября, в день рождения выдающегося знаменитого мыслителя Конфуция.

Будет ли День учителя выходным днем в России в 2026 году

В нашей стране День учителя — обычный рабочий день, но чтобы педагоги могли немного отдохнуть в эту дату, в некоторых школах объявляют сокращенный день и устраивают праздничные концерты. В этом году праздник выпадает на рабочий день — понедельник.

Как отмечают День учителя в России

В этот день, как правило, ученики и их родители готовят праздничные концерты. Школьники исполняют стихи и песни, посвященные педагогам, показывают танцевальные номера и сценки. Программу готовят заранее. Авторами выступают сами учащиеся или их мамы и папы. Также проводятся выставки творческих работ детей.

В некоторых школах в этот день объявляется день самоуправления. Отличники из старших классов становятся учителями для младших школьников. Они проводят уроки, объясняют им трудные темы и проверяют знания.

Что подарить на День учителя в 2026 году

Многие ученики и их родители хотят в День учителя сделать своим педагогам приятное. Но стоит отметить, что дорогие подарки (стоимостью более трех тысяч рублей) вручать учителям нежелательно, потому что такое поведение могут расценить как дачу взятки.

День учителя 2026: история и традиции праздника, что подарить педагогу, как отметить. Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

Поэтому для учителя стоит выбрать что-нибудь недорогое, но полезное. Вот несколько идей:

Детские развивающие игры. Если ребенок учится в начальной школе, то можно подарить учителю что-нибудь полезное для класса. Например, развивающие «настолки» для учеников, чтобы они могли занять себя на переменах и дать педагогу спокойно подготовиться к следующему уроку.

Если ребенок учится в начальной школе, то можно подарить учителю что-нибудь полезное для класса. Например, развивающие «настолки» для учеников, чтобы они могли занять себя на переменах и дать педагогу спокойно подготовиться к следующему уроку. Букет цветов. Это довольно банальный подарок на все праздники, но ему, как правило, все рады. Срезанные цветы и горшечные растения удачно вписываются в допустимую ценовую политику.

Это довольно банальный подарок на все праздники, но ему, как правило, все рады. Срезанные цветы и горшечные растения удачно вписываются в допустимую ценовую политику. Книга. Учителю будет приятно получить что-нибудь из новых изданий по интересующей его теме. Однако решив сделать такой подарок, стоит приложить усилия, чтобы определиться с выбором. Для этого нужно поискать в интернете, какие произведения в последнее время обсуждались по специализации педагога. Например, физикам будет интересно почитать Дэвида Дойча, биологам — Ричарда Докинза, математикам — Йена Стюарта.

Учителю будет приятно получить что-нибудь из новых изданий по интересующей его теме. Однако решив сделать такой подарок, стоит приложить усилия, чтобы определиться с выбором. Для этого нужно поискать в интернете, какие произведения в последнее время обсуждались по специализации педагога. Например, физикам будет интересно почитать Дэвида Дойча, биологам — Ричарда Докинза, математикам — Йена Стюарта. Билет в театр. Поход в театр станет оригинальным подарком для учителя, который оставит впечатления надолго. Для этого необязательно покупать билет в кассе. Можно отправить его преподавателю по электронной почте. Поход на интересную постановку, оперу или балет обойдется не дороже трех тысяч рублей.

Поход в театр станет оригинальным подарком для учителя, который оставит впечатления надолго. Для этого необязательно покупать билет в кассе. Можно отправить его преподавателю по электронной почте. Поход на интересную постановку, оперу или балет обойдется не дороже трех тысяч рублей. Поздравление от класса. Если в школе запрещены любые подарки, можно предложить детям заранее подготовить постановку на День учителя. В программу следует включить номера, в которых ребята сильны: танцы, импровизации, чтение стихов. Сценарии можно написать самостоятельно или найти подходящие варианты в интернете. Мероприятие сплотит детей, родителей и подарит незабываемые эмоции педагогу. Праздник можно продолжить чаепитием.

Если в школе запрещены любые подарки, можно предложить детям заранее подготовить постановку на День учителя. В программу следует включить номера, в которых ребята сильны: танцы, импровизации, чтение стихов. Сценарии можно написать самостоятельно или найти подходящие варианты в интернете. Мероприятие сплотит детей, родителей и подарит незабываемые эмоции педагогу. Праздник можно продолжить чаепитием. Шоколад ручной работы. Преподаватель будет рад получить в качестве комплимента шоколад ручной работы или любое другое кондитерское изделие. Такой подарок скрасит отдых в учительской за чашечкой чая или кофе.

Преподаватель будет рад получить в качестве комплимента шоколад ручной работы или любое другое кондитерское изделие. Такой подарок скрасит отдых в учительской за чашечкой чая или кофе. Ежедневник. Учителям часто приходится что-то записывать, поэтому им всегда нужен ежедневник под рукой. Это один из самых полезных подарков. Даже самый дорогой вариант не будет стоить дороже трех тысяч рублей.

Самое главное при выборе подарка — сделать его от души! Учитель будет рад любому знаку внимания.