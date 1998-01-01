«Чисто политический проект» — Путин об украинских раскольниках

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Президент России прокомментировал сербским журналистам возникновение новой церковной структуры на Украине.

Фото: globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов сербских газет «Политика» и «Вечерние новости». Один из них касался возникновения раскольнической церкви на территории Украины.

Российский лидер назвал происходящее в соседнем государстве безответственным и опасным политиканством.

— Новая церковная структура является чисто политическим, светским проектом. Его главная цель — разделить народы России и Украины, посеять не только национальные, но и религиозные разногласия, — заявил президент.

Президент России добавил, что попытка легализовать церковный раскол под «абсолютным контролем» Стамбула является грубым нарушением православных канонов.

Путин подчеркнул, что Москва не намерена вмешиваться в церковные дела Украины, однако в Кремле видят опасность, которую для всего православного мира представляют подобные «эксперименты».

15 января Константинопольский патриархат опубликовал текст томоса об автокефалии для Объединенной раскольнической церкви Украины.

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