Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов сербских газет «Политика» и «Вечерние новости». Один из них касался возникновения раскольнической церкви на территории Украины.
Российский лидер назвал происходящее в соседнем государстве безответственным и опасным политиканством.
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Президент России добавил, что попытка легализовать церковный раскол под «абсолютным контролем» Стамбула является грубым нарушением православных канонов.
Путин подчеркнул, что Москва не намерена вмешиваться в церковные дела Украины, однако в Кремле видят опасность, которую для всего православного мира представляют подобные «эксперименты».
15 января Константинопольский патриархат опубликовал текст томоса об автокефалии для Объединенной раскольнической церкви Украины.