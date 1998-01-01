Стало известно, из-за чего певица Рианна судится с собственным отцом

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Популярная исполнительница в стиле R&B пыталась решить вопрос с родителем в досудебном порядке, но диалог не сложился.

Фото: Instagram @badgalriri

Популярная американская исполнительница барбадосского происхождения Робин Рианна Фенти, известная как Рианна, подала в суд на собственного отца.

Звезде стиля R&B не понравились действия родителя, который решил продвижение личного бизнеса построить на звездном успехе дочери. Об этом пишет ФАН. Так, по имеющейся информации, папа Рианны использовал для собственных целей ее бренд одежды и косметики. Мало того, он, действуя от ее имени, не поставив дочь в известность, пытался организовать несколько ее концертов в странах Латинской Америки.

Как сообщает издание, Рианна попыталась решить вопросы с родителем мирным путем, в частности, обращалась к нему через социальные сети, но урегулировать конфликт не удалось, поэтому певица подала на отца в суд.

Рианна родилась в Барбадосе 20 февраля 1988 года. В возрасте 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. Она самая молодая исполнительница в истории хит-парадов Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как телеведущая Дана Борисова намерена судится с бывшим мужем из-за алиментов.

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