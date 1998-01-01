Звезда сериала «Бедная Настя» Анна Табанина едва не ушла в монастырь

Актриса Анна Табанина, исполнившая роль Лизы Долгорукой в сериале «Бедная Настя», едва не приняла решение уйти в монастырь. Об этом она рассказала в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

По словам Табаниной, пришедшая к ней в 2003 году популярность нисколько не радовала. Вместо того, чтобы принимать участие в других проектах, она проводила время в храме и даже серьезно задумывалась о принятии пострига в монахини. Однако в этот же период в жизни артистки появилась любовь — будущий муж Дмитрий Кудин. Через некоторое время они поженились, и в их семье родились трое детей.

— Когда начался наш роман, все происходило так легко и просто, будто мы всегда были вместе. Детей мы не планировали. Просто так получалось. Помню, когда я узнала, что беременна в третий раз, Дима был шокирован , — сказала Анна Табанина.

В 2014 году семью Табаниной постигло горе. Дмитрий Кудин умер от рака. Но на этот раз актриса стойко выдержала испытание судьбы. До смерти супруга артистка старалась все время проводить с ним вместе, хоть и приходило осознание того, что нужно учиться без него.

Сейчас Анна Табанина живет вместе с родителями в городе Пушкино Московской области, а в столице появляется только для съемок.

Ранее Пятый канал сообщал, как монахиня с восьмилетним стажем разочаровалась в религии и стала порнозвездой.