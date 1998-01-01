Репортаж: петербуржцы объединились ради спасения маленькой львицы

Трехмесячная львица Симона покидает родное жилище — и это вовсе не джунгли, а обычная новостройка в Петербурге. Из городской квартиры животное буквально выселили жильцы дома, которые, видимо, оказались совсем не рады такому милому хищнику по соседству.

— Это жестоко по отношению к львенку. Это не те условия, в которых он должен проживать. Даже для большинства собак не подходят условия квартиры, не говоря уже о совершенно диком животном, — уверена Александра Иванова, соседка бывшего хозяина Симоны.

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Однажды соседи даже видели, как маленькая хищница в прямом смысле слова гуляет сама по себе по улицам города. Эта картина настолько их напугала, что пришлось вызывать полицию. Правда, вскоре нашелся хозяин львенка.

— Я просто хотел дикую кошку завести и все. В этом проблем нет — они ж в интернете продаются. Взял купил и все, — рассказывает хозяин маленькой львицы Александр Васюкович.

Несколько месяцев львица работала моделью и участвовала в фотосессиях, но бизнес пришлось прикрыть, когда владелец питомца понял, котенок весит уже 25 килограммов.

— Сейчас она подросла, и я не то, чтобы от нее избавляюсь — у меня нет денег на ее содержание, — говорит Александр Васюкович.

Тогда хозяин решил расстаться с любимицей. Только не бесплатно — продать за 70 тысяч рублей и одним условием, чтобы животное не отдавали в цирк. Эту сумму зоозащитники собирали в кратчайшие сроки, чтобы Симону не перекупили коммерсанты.

— Начали выяснять, кто это, что это? Выяснили, что этого львенка пытаются пристроить владельцы. Связались с владельцами, выяснили условия. Они нам согласились ее продать, мы бросили клич, и буквально в течение суток собрали нужную сумму — достаточно быстро люди отреагировали, — рассказывает главный ветеринарный врач центра помощи диким животным Наталия Бондаренко.

Теперь Симона будет жить здесь, в центре помощи диким животным. Ей уже выделили отдельный теплый вольер. Тут она пробудет как минимум месяц — пока находится на карантине. А позже ее очень хотят познакомить с соседкой, которая живет прямо за этой стенкой — львицей Эльзой.

Эльзе чуть больше года. В центр реабилитации она попала в четыре месяца, когда ее привезли из Грозного в Петербург в качестве подарка одному бизнесмену. Когда живая игрушка подросла и перестала быть похожа на милого котенка, от нее, как и от Симоны, предпочли просто избавиться.

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