Видео: Лучшему управдому в Нижнем Новгороде выписали штраф за его же заслуги

В Нижнем Новгороде погоня за коммунальным идеалом обернулась абсурдом. Единственный во всей области дом образцового содержания едва не поплатился за свои же заслуги.

Поводом для разбирательств стал знак отличия, установленный на фасаде. Якобы табличку повесили с нарушениями. А лучшему управдому региона выписали солидный штраф.

За почетное звание дома образцового содержания жильцы этой многоэтажки боролись несколько лет. И вот заветная табличка со знаком качества — на фасаде. Но совершенству нет предела. Криво повесили, решили в жилинспекции и выписали штраф — 50 тысяч рублей.

— Табличка должна быть строго посередине линии между окнами первого и второй этажей, — цитирует предъявленную претензию председатель ТСЖ Михаил Швыганов.

Председатель ТСЖ предъявленной претензии удивлен — ну промахнулись, с кем, мол, не бывает? Зато в каком состоянии сам дом — ремонт, бесшумный лифт, энергосберегающие лампы, счетчики, видеокамеры. Подъезды сияют чистотой. А квартплата не выше, чем у соседей.

И такой дом — один на всю Нижегородскую область. Долгожданную награду, из-за которой разгорелся весь сыр-бор, Швыганов получил из рук главы наблюдательного совета фонда ЖКХ Сергея Степашина. Тогда же в торжественной обстановке почетный знак и и прикрутили на фасад дома, особо не церемонясь.

— А какая разница. Мы видим все прекрасно. Нам нравится, — высказывает свое мнение жительница образцового дома Тамара Жукова.

Кляузу на продвинутого председателя ТСЖ написал аноним. Инспектор незамедлительно выдвинулся на адрес. Действительно — вопиющее нарушение.

— К нам поступило обращение, не рассмотреть его мы не могли, — объясняет действия инспектора начальник отдела государственной жилищной инспекции Дмитрий Монахов.

Как эксперт составлял заключение: при помощи линейки, рулетки, или может на глаз, история умалчивает. Но сразу решил: штраф. Табличка на доме — это важно.

— Текут крыши, затоплены подвалы, оголенная проводка. По этим нарушениям у (других — Прим.ред.) домоуправляющих компаний нет ни одного штрафа, — сокрушается председатель Михаил Швыганов.

Управдом так просто не сдался. И в тонкостях установки почетного знака разбиралась уже целая комиссия. Чиновники долго ломали головы и пришли к неожиданному выводу — выписывать протокол они вообще не имели права.

— Нарушения, которые там были выявлены инспектором, они относятся к компетенции органов местного самоуправления, — рассказывает Дмитрий Монахов.

Штраф отменили. Претензию сняли. Оказывается, вешать таблички строго между первым и вторым этажами придумали местные депутаты. Если посмотреть по сторонам, повсюду сплошь нарушители.

Впрочем, жильцы дома, под управляемого ТСЖ, под руководством Михаила Швыганова могут спать спокойно. Их многоэтажка стала новой достопримечательностью Нижнего Новгорода — без знака качества уже никак.