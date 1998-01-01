Сербские спецслужбы арестовали ваххабита, который готовил покушение на Путина

Сербские спецслужбы арестовали ваххабита Армина Алибашича в городе Нови-Пазар, при нем было обнаружено оружие, химикаты для изготовления самодельных взрывных устройств, а также флаг ИГ*.

Алибашич подозревается в покушении на президента России Владимира Путина. Местные СМИ сообщают, что мужчина готовил теракт во время визита российского лидера в Сербию.

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Известно, что подозреваемым является 21-летний ваххабит боснийского происхождения. Он был задержан в ходе совместной операции полиции и Агентства безопасности и информации (BIA) в окрестностях Нови-Пазара.

* — запрещенная на территории РФ организация