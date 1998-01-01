Виктория Бекхэм создала косметику на основе собственной крови

44-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм стала использовать косметические средства для лица, созданные на основе ее собственной крови. Об этом Бекхэм рассказала поклонникам в разделе Stories своей страницы в Instagram.

Instagram @victoriabeckham

Немецкий доктор Барбара Штурм, специализирующаяся на эстетической медицине, взяла у Виктории Бекхэм кровь и разработала увлажняющую сыворотку, которую в последствии приобрела певица.

— Доктор взяла мою кровь и создала исцеляющие вещества из моих собственных клеток. Они обладают мощным противовоспалительным и регенерирующим действием , — рассказывает Виктория.

Бекхэм отметила, что очень довольна эффектом — ее кожа заметно очистилась и стала гладкой. Кстати, стоимость сыворотки превышает полтора доллара, сообщает Lenta.ru.

Instagram @victoriabeckham

Ранее Пятый канал сообщал, что воссоединение Spice Girls состоится без Виктории Бекхэм. Певица и дизайнер заявила, что не сможет вернуться в состав «перчинок» из-за сильной занятости основным бизнесом.