Виктория Бекхэм создала косметику на основе собственной крови

44-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм стала использовать косметические средства для лица, созданные на основе ее собственной крови. Об этом Бекхэм рассказала поклонникам в разделе Stories своей страницы в Instagram.
Немецкий доктор Барбара Штурм, специализирующаяся на эстетической медицине, взяла у Виктории Бекхэм кровь и разработала увлажняющую сыворотку, которую в последствии приобрела певица.
—
Бекхэм отметила, что очень довольна эффектом — ее кожа заметно очистилась и стала гладкой. Кстати, стоимость сыворотки превышает полтора доллара, сообщает Lenta.ru.
Ранее Пятый канал сообщал, что воссоединение Spice Girls состоится без Виктории Бекхэм. Певица и дизайнер заявила, что не сможет вернуться в состав «перчинок» из-за сильной занятости основным бизнесом.