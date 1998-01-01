Директор завода в Ленобласти, где прогремел взрыв, раскрыл подробности ЧП

, 14:40 Эксклюзивное интервью 301

Во время взрыва на предприятии в Кингисеппе пострадали не менее двух человек.

Фото, видео: Пятый канал

Взрыв на заводе «Полипласт» в городе Кингисепп Ленинградской области 16 января, предположительно, произошел не на самом предприятии, а в соседнем помещении. Об этом Пятому каналу рассказал генеральный директор «Полипласта» Алексей Емельянов.

По его словам, ЧП не нанесло серьезного вреда производству. Однако задело еще одно помещение, которое арендует фирма по производству окон.

— Пострадавшие получили легкие порезы в результате ударной волны, — сказал Емельянов, добавив, что, скорее всего, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности.

Ранее Пятый канал публиковал видео с моментом взрыва на «Полипласте». По предварительной информации, основной причиной произошедшего является взрыв бочки с горючим на складе горюче-смазочных материалов.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

16:07
Срочная новость: Пираты, захватившие судно с россиянами в Бенине, вышли на связь с судовладельцем
15:57
Анна Хилькевич хочет заставить мужа пить только крепкий алкоголь ради будущих детей
15:55
Как стать успешным блогером — эффективные советы от звезд Instagram и YouTube
15:42
Чубайс дал оценку энергорасточительности России
15:36
Путин потребовал расселить пострадавших от взрыва газа в доме в Магнитогорске
15:26
После нападения на посольство России в Киеве возбудили уголовные дела
15:19
«Зашить рот»: Советы похудения на все времена от Алены Водонаевой — видео
15:13
Видео: Не менее шести человек погибли в результате взрыва в сирийском Манбидже
15:08
«Битва экстрасенса»: Милонов сравнил магов с проститутками и призвал их бить
14:59
Видео: Лучшему управдому в Нижнем Новгороде выписали штраф за его же заслуги
14:51
Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская рассказали о пережитой травле
14:47
«Мы не знаем, где армяне прячут Джигарханяна»: В театре потеряли худрука
14:40
Директор завода в Ленобласти, где прогремел взрыв, раскрыл подробности ЧП
14:29
«Приклеил и готово»: Американские ученые придумали противозачаточный пластырь
14:18
В Верховной раде заявили, что США и ЕС «выжимают из Украины все соки»
14:09
Алчные перекупщики продают билеты на шоу Пугачевой по 375 тысяч рублей
13:59
Матвиенко: Рассчитывать на ослабление давления на Россию нельзя
13:54
Sony выпустила эксклюзивную PS4 Pro в дизайне Mortal Kombat
13:48
Прокуратура начала проверку после взрыва на предприятии «Полипласт» в Ленобласти
13:47
Видео: Злоумышленники ограбили храм в Тамбовской области

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Видео: На заводе «Полипласт» в Кингисеппе прогремел мощный взрыв

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама