Директор завода в Ленобласти, где прогремел взрыв, раскрыл подробности ЧП

Взрыв на заводе «Полипласт» в городе Кингисепп Ленинградской области 16 января, предположительно, произошел не на самом предприятии, а в соседнем помещении. Об этом Пятому каналу рассказал генеральный директор «Полипласта» Алексей Емельянов.

По его словам, ЧП не нанесло серьезного вреда производству. Однако задело еще одно помещение, которое арендует фирма по производству окон.

— Пострадавшие получили легкие порезы в результате ударной волны, — сказал Емельянов, добавив, что, скорее всего, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности.

Ранее Пятый канал публиковал видео с моментом взрыва на «Полипласте». По предварительной информации, основной причиной произошедшего является взрыв бочки с горючим на складе горюче-смазочных материалов.