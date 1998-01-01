Момент мощного взрыва на заводе в Ленинградской области попал на видео

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На заводе «Полипласт» в городе Кингисепп Ленинградской области прогремел взрыв. Инцидент произошел днем в среду, 16 января.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Взрыв в Кингисеппе 5

В городе Кингисепп Ленинградской области на заводе «Полипласт» около 12 часов дня 16 января прогремел взрыв. По информации представителя Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Светланы Бурениной пострадали два человека, у них были диагностированы легкие ранения, оба доставлены в больницу. При этом власти города сообщают от четверых пострадавших.

В распоряжении Пятого канала оказались эксклюзивные кадры, на которых видно, как происходит взрыв. Запись сделана камерой видеорегистратора автомобиля.

Сообщается, что никто не погиб лишь по счастливой случайности. Взрыв произошел около 12 часов дня, когда большинство работников, а всего на смене было 72 человека, ушли на обед. По предварительной информации произошел взрыв бочки с горючим на складе горюче-смазочных материалов. Отмечается, что режим ЧС не вводится.

ООО «Полипласт Северо-Запад» производит химические добавки для производства бетона и сухих строительных смесей. Продукция поставляется на внутренний и внешний рынок. Основан в 1985 году, в 2014 году запустил проект модернизации производства и строительству новых объектов. Всего на предприятии работают 185 человек.

Тема:
Взрыв в Кингисеппе 5
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