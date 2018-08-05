Эффектный снос моста в Нью-Йорк сняли на видео

Старый мост Tappan Zee в Нью-Йорке снесли на глазах тысяч зрителей. Событие также транслировалось крупнейшими телеканалами США.

Мощный взрыв потряс северную часть города во вторник 15 января. Очевидцы сообщают, что эхо разлетелось на десятки километров от места событий.

— Этот взрыв — лучшее зрелище, которые я наблюдал! Я почувствовал ударную волну своей грудью, это было нереально, — поделился впечатлением один из жителей Нью-Йорка.

Переправа через реку Гудзон действовала почти 62 года. Осенью 2017 года закончилось строительство нового моста, после чего начался снос устаревшей конструкции. WABC-TV сообщает, что ранее запланированная дата взрыва сорвалась из-за плохой погоды.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Китае открыли бетонный мост, напечатанный на 3D-принтере.