Жители блокадного Ленинграда с 24 января получат выплаты к памятной дате

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27 января 2019 года исполнится 75 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. В честь грядущего юбилея с ветеранами и жителями осажденного города встретился глава Петербурга.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Александр Казаков

В преддверии 75-летия снятия блокады Ленинграда в администрации Петербурга устроили особый прием для ветеранов и жителей осажденного города. Все они, вне зависимости от нынешней прописки, получат единовременные денежные выплаты и юбилейные памятные знаки.

— Я вас поздравляю с этим праздником, с нашей с вами Победой! С началом 75-летия той Победы, тех действий нашей Красной Армии, которые позволили освободить наш с вами город, — заявил на встрече глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Также Александр Беглов встретился с сотрудниками Ленинградского, а ныне снова Императорского фарфорового завода. Предприятие работало в годы Блокады. И именно тогда художница Анна Яцкевич придумала всемирно известный рисунок в виде кобальтовой сетки, взяв за основу образ заклеенных крест-накрест окон осажденного города.

Как сообщает 78.ru, выплаты в размере семи тысяч рублей получат около 400 тысяч ветеранов и жителей блокадного Ленинграда, живущих в Петербурге, а также около 20 тысяч блокадников, живущих в других регионах России. На это выделено 1,7 миллиардов рублей.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как театр помогал выжить в тяжелые годы во время блокады Ленинграда.

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