Блокада Ленинграда: Подвиг артистов театра в осажденном городе

, 10:48 Репортаж 28

Одним из символов стойкости блокадного Ленинграда стал театр. Даже в самую голодную и лютую зиму 1942 года артисты продолжали выходить на сцену. Иногда их было больше, чем зрителей.

Фото, видео: РИА Новости / Анатолий Гаранин, Пятый канал

Пятый канал продолжает хронику событий блокадного Ленинграда. 16-го января 1944 года советские войска продолжили наступление и уже были на подступах к городу. Жители осажденного города уже чувствовали приближение победы.

Одним из главных предвестников близкого освобождения — стал театр. За билетами в Малый оперный, как до войны вновь выстроились очереди.

16-е января. Бои в считанных километрах от Ленинграда. Линия осады обернулась стеной освободительного огня.

В измученном городе изо всех сил стараются вернуться к довоенной жизни. В этот же день объявили: по январским карточкам можно получить невиданные лакомства — варенье и джем. Но в очереди стоят не только за продуктами. С пяти утра люди ждут билетов в театр.

Общим домом для многих артистов, которые остались в осажденном городе стал Малый оперный театр. Здание почти не пострадало. Разве что фонари были разбиты. И окна, которые пришлось заложить кирпичом. Афиши прислоняли к стене и меняли их довольно часто. Театр работал без выходных. Спектакли давали по два раза — утром и вечером.

На сцену ленинградские артисты, которые не смогли эвакуироваться, вернулись через считанные месяцы после начала блокады. В самую голодную и лютую зиму 1942-го. 11 января людей в зале было гораздо меньше, чем на сцене.

— Удавалось поддержать людей, которые приходили в театр и были счастливы от того, что на сцене светло и радостно, и это тоже давало им жизнь, — вспоминает народная артистка России Тамара Абросимова.

На афишах часто появлялись траурные рамки — не всем артистам было суждено дожить до ленинградской победы. А еще объявления — «отвезу покойника», «продам гроб». Но очень быстро залы стали заполняться. Зритель вернулся.

 — Надо быть там, надо посмотреть. Надо, понимаете! Бомбежка — а я все равно пойду в театр. И я ходил с тетушкой, — делится своими воспоминаниями житель блокадного Ленинграда, режиссер Рудольф Фурманов.

Спектакли прерывались бомбежками. А долгожданная премьера 1942-го — «Раскинулось море широкое» так и вовсе едва не сорвалась из-за внезапного обстрела. Но, прижимаясь к стенам, зрители добежали до театра. Артистам на поклоне дарили непонятно откуда взявшиеся цветы. И деликатесы: капусту с картошкой.

О правилах театрального этикета пришлось позабыть. Зимой в залах минусовая температура. Зрители в верхней одежде. Зато артисты — скидывают шубы на счет три, словно перед прыжком в воду.

— Артисты выходили на сцену с одной стороны в нарядах, соответствующих образу, а с другой — были под этими нарядами ватные брюки, — рассказывает житель блокадного Ленинграда Всеволод Инчик.

Самым суровым испытанием были шефские спектакли.

Актриса театра Музыкальной комедии Галина Семенченко — мировой рекордсмен по актерскому мастерству — в блокаду дала 4 тысячи выступлений. Ее прозвали королевой военных концертов. И дожила артистка до 102 лет, не теряя элегантности.

Вера Шестакова, артистка Малого оперного театра, стала известна как «блокадный соловей». Несмотря на подорванное здоровье, тоже дожила до преклонных лет.

— Пришел доктор, вместо того, чтобы рассказать о том, что ее беспокоило — она говорила, доктор, скажите, я могу музицировать? — вспоминает ее ученица певица Татьяна Балета

Спасли Веру Шествакову именно шефские концерты. На передний край примадонна добиралась, забыв о нарядах и прическах — ползком, в маскировочном комбинезоне. Но благодаря поклонникам в погонах выжила и певица, и почти вся ее семья.

— Бригада, в которую входила Вера Ивановна выезжали в Кронштадт. Там их кормили до отвала. И даже в судочках с собой давали. Чтобы подкрепить артиста и семью, — рассказывает племянник Веры Шестаковой, житель блокадного Ленинграда Всеволод Инчик.

После прорыва блокады в верхней одежде на спектакли уже не пускали. Город на Неве снова становился культурной столицей. Первым же эшелоном из эвакуации вернулся Большой драматический театр (БДТ). Зданию театра на Фонтанке даже ремонт не потребовался. Спасли его жители соседних домов — вовремя потушили зажигательные бомбы.

Названные имена не то, чтобы на слуху. А ведь эти артисты могли стать настоящими звездами всесоюзной величины. Оставшись в блокадном городе, они лишились гастролей и съемок. Многие — здоровья и жизни. Но они знали — у них своя миссия. Тех, кто пришел на спектакль блокадного театра, необходимо, было пусть на мгновенье, но все же вернуть — в мирное время.

Ранее Пятый канал рассказывал о начале прорыва блокады осажденного Ленинграда — операции «Январский гром».

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