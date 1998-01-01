Раскрыта тайна имени «Неизвестной в темно-голубом платье»

, 8:56 Репортаж 56

Историки выяснили, кого автор изобразил на одной из жемчужин петербургского Эрмитажа. Оказалось, что жизнь женщины — яркий детектив.

Фото, видео: Пятый канал

Одна из жемчужин Эрмитажа, «Неизвестная в темно-голубом платье» — обрела имя. Анна Строганова, единственная дочь одного из богатейших людей своего времени канцлера Михаила Воронцова. Это позже подтвердили эксперты, сравнив с другими портретами барышни. Но здесь интересно не только биография модели, а то, какие улики натолкнули историка на след и как вел он свой художественный детектив.

Румяная красавица с игривым локоном — ее имя на века исчезло из поля зрения искусствоведов. Весть о том, что на парадном потрете вовсе не безвестная дама, а настоящая графиня застала работу в Казани на временной выставке.

 — Это впервые такая ситуация возникла. Прекрасно, что картина обрела имя, — восклицает ведущий специалист центра «Эрмитаж — Казань» Маргарита Тихонова.

Автор открытия на картину наткнулся случайно и сразу заметил — барышня непростая. Вряд ли ее имя могло раствориться в веках.

— Слишком дорогое платье на ней и слишком породистое лицо. И я предположил, что она была либо дочерью. Но для жены она не очень годилась, была слишком молода, дочерью одного из Андреевских кавалеров, — рассказывает ведущий сотрудник института всеобщей истории РАН Семен Экштут.

Ключом к разгадке стала дата, которую указал художник — это день Андрея Первозванного. Изучив схему рассадки гостей на приеме, который тогда давала сама императрица, ученый выяснил — молодая дочь была только у одного из приглашенных кавалеров.

— Вот под номером пять… Граф Воронцов — отец моей героини

Фрейлина Анна Михайловна Воронцова, в замужестве Строганова. Свой парадный портрет поручила написать по возвращении из европейской поездки, где не обошлось без удачного шопинга.

— Обратил внимание на накидку, на перевязь — стал проверять все что связано с этими аксессуарами.

В эпоху до Instagram Анна Строганова любила фиксировать на холсте новые наряды. Теперь это материал для сравнительноно анализа. Криминалисты сопоставили известные изображения Строгановой с портретом неизвестной. И подтвердили. Это тоже она.

— И линия роста волос и направление совпадает. Форма бровей. Контур верхнего века. Спинка носа. Узенький нос, — анализирует лицо героини портрета главный специалист четвертого отдела экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Юлия Григорьева.

Но хозяева картины пока не спешат менять табличку. Дождутся возвращения портрета из Казани. Но будут рады, если неизвестная на самом деле окажется Анной Строгановой.

— Мы благодарны автору, который дал подскзку. В качестве одной из версий будем рассматривать Анну Михайловну и в каталоге укажем, что имя было определено уважаемым исследователем, — заявила старший научный сотрудник отела истории русской культуры государственного Эрмитажа Наталья Бухарева.

Ее портретов могло было быть еще больше. Красивая жизнь оказалась яркой, но недолгой.

— Супруг был влюблен в Трубецкую, собирался сочетаться браком. Развод в нашем понимании не сущетвовал — ему надо было избавиться от жены. Так гласила молва, — рассказывает Семен Экштут.

В высшем свете засудачили — недаром масон Строганов в своем дворце алхимией увлекался.

— У нее не было наследников, не было детей, никто не приходил к ней и, видимо, когда церковь разбирали, никто о ней не вспомнил, — рассказывает детали истории начальник отдела мемориальной скульптуры государственного музея городской скульптуры Дарья Залешина.

Прямо над ее останками стали хоронить других знатных петербуржцев. Так, судьба снова свела Анну Строганову с супругом и вероятным убийцей. Детектив с горьким финалом. Едва Анна Михайловна умерла — как ее покои в самом роскошном дворце на Мойке заняла соперница, вторая супруга графа Строганова. Покойную графиню позабыли.

Но теперь снова появился повод вспомнить икону стиля из XVIII века. Хотя светская львица наверняка была бы ужасно раздражена, узнав, что на самом нарядном портрете потомки смогут её узнать лишь спустя два с половиной века.
ЯВ СШ АЗ Известия специально для 5 канала)

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