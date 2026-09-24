Вышел к школе: медведя заметили в окрестностях села Тыргетуй в Забайкалье

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Уже предприняты меры для обеспечения безопасности местных жителей.

Медведь вышел к людям в Забайкалье

Фото: www.globallookpress.com/Gerhard Kraus

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Медведь вышел к школе в окрестностях села Тыргетуй в Забайкалье

Около школы села Тыргетуй Забайкальского края заметили медведя. Об этом проинформировала пресс-служба администрации Карымского муниципального округа на своем канале в мессенджере МАКС.

«Будьте предельно осторожны! В окрестностях села Тыргетуй зафиксирован выход медведя — зверь находился неподалеку от школы», — говорится в сообщении.

Там также добавили, что группа охотников уже вышла на отстрел животного. Это необходимо, чтобы обезопасить жителей. Однако положение все еще остается напряженным.

Поэтому администрация рекомендовала людям не ходить в лес и на окраины населенного пункта без крайней необходимости. Стараться не гулять в одиночку и в темное время суток. Детей и домашних животных оставлять дома.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Абаза на юге Хакасии зафиксировали несколько случаев выхода медведей к людям. Хищников замечали в разных районах города. По словам главы республики Дмитрия Бученика, Абаза фактически находится в «медвежьей осаде».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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