Волшебные числа: астролог назвала поворотную дату 2026 года

Астролог Тетеревникова назвала 10 октября 2026 года поворотной датой года

Десятого октября наступит ключевой момент 2026 года, способный изменить судьбы людей и целых государств. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала курганский астролог Ирэна Тетеревникова.

Цифровой ряд 2026 года, сложенный по знакам, выводит на десятку. Небесным покровителем такого отрезка становится Солнце — источник жара, воли и переформатирования властных импульсов. Отсюда особая роль десятого месяца, а кульминация приходится на десятое число.

Так выстраивается тройной код 10.10.10 — эмблема незаполненного листа, старта с нуля, решимости и ресурса с отчетливо огненной окраской. Это не просто зеркальная дата с повторами, а точка, где открывается широкая перспектива для развития.

Вдобавок в тот же день случится новолуние в Деве. В ведической традиции такая фаза Луны считается символическим нулем для запуска, целеполагания и стратегии, что лишь усиливает эффект кода.

Грядущий этап лучше всего подходит, чтобы сформулировать новые задачи в саморазвитии или общественной реализации. Пора набрасывать программу конкретных, проверяемых и долговечных шагов.

Помимо этого, момент благоприятен для пересмотра сферы занятости, поиска смежных векторов, изменения рабочего расписания и построения иной организации дела.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что можно и нельзя делать в день осеннего равноденствия в 2026 году

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.