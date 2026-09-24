Взятие Доброполья обрушит снабжение ВСУ в Донбассе: Минобороны РФ о стратегическом узле

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 28 0

Ведомство заявило о критическом значении этого узла для логистики украинской армии.

Взятие Доброполья обрушит снабжение ВСУ в Донбассе

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

МО РФ: взятие Доброполья нарушит логистику ВСУ в Донбассе

Установление контроля над Добропольем способно разрушить всю систему снабжения ВСУ в Донбассе, а не только отдельные ее участки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Под контроль переходит не просто город, а один из узлов, от которых зависит логистика украинской армии в регионе — причем не на отдельных участках, а по всей цепочке.

Подразделения группировки «Центр» добивают окруженного противника в Доброполье (ДНР) и параллельно развивают продвижение в сторону Александровки. Это направление входит в число ключевых для окончательного освобождения Донбасса и для успешного наступления Объединенной группировки войск.

С освобождением Доброполья для ВСУ резко возрастает риск потерять главный укрепрайон на территории Донбасса — Славянско-Краматорско-Дружковскую агломерацию.

Сам город представляет собой мощный оборонительный узел, который противник использовал для ударов во фланг и тыл Южной группировке российских войск, наступающей на Дружковку.

К тому же Доброполье — крупный транспортный узел. Через него проходит одна из основных артерий снабжения ВСУ из Днепропетровской области. Поэтому установление контроля над городом обрушит отлаженную систему обеспечения противника не фрагментарно, а во всей логистической цепи украинских боевиков в Донбассе.

Дополнительный эффект — занятие господствующих высот в районе Доброполья, что позволит российским войскам быстрее выйти к границе Донецкой Народной Республики.

Киевский режим, осознавая стратегическую цену этого укрепрайона, пытается деблокировать окруженную группировку и не дать российской армии завершить освобождение города. Однако все атаки и попытки вырваться из кольца пресекаются.

Потери ВСУ остаются серьезными: в среднем за сутки уничтожается от 30 до 50 боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска установили контроль над двумя населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции. В частности, подразделения Вооруженных сил РФ освободили село Доброполье (малое), расположенное на территории Донецкой Народной Республики. Помимо этого, российские военные взяли под контроль населенный пункт Светлая Долина в Запорожской области.

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