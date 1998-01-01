Астролог рассказала, как пережить зловещую «кровавую» луну

Надвигающееся лунное затмение заставляет нервничать тех, кто придает этому космическому явлению мистический смысл, ведь 21 января около 8:00 мск спутник Земли окрасится в багряный цвет. Астролог Ольга Зеленская рассказала Пятому каналу, как лучше себя вести, а чего делать категорически нельзя в этот период.

Специалист обратила внимание, что в этом десятилетии это будет последнее «кровавое» затмение, следующее произойдет лишь в 2021 году.

Говоря о воздействии Луны, в первую очередь, необходимо учитывать, что непростое время наступает за неделю до и длится неделю после самого затмения, когда необходимо быть предельно осторожным в своих поступках.

— Затмение Луны можно сравнить с неким туманом — оно настолько влияет на наше здоровье и психику, ухудшится душевное состояние, появится смятение, тревога. Поэтому рекомендуется сделать некую паузу и не принимать важных решений, не начинать важных дел, потому что последствия считаются фатальными, роковыми. Можно как сильно улучшить свою жизнь, а можно и все потерять. Поэтому лучше не делать глобальных покупок, ограничить восприятие информации, поменьше посещать общественные мероприятия, — посоветовала Зеленская.

Астролог подчеркнула, что в этот период не стоит выяснять отношения — можно сгоряча сказать лишнее, что потом усугубит ситуацию.

Она порекомендовала также воздержаться от алкоголя, так как «человек и так будет находиться под неблагоприятным воздействием».

В целом она отметила, что никакой катастрофы в лунном затмении нет — важно лишь следить за своим состоянием.

— Хорошо менять привычки — бросать курить, менять мировоззрение, даже новый маршрут до метро может подкинуть какие-то идеи, встречи. Главное, что все, что вы начинаете нового, нужно делать осознанно и маленькими шажками, — подытожила астролог.

Ранее Пятый канал рассказывал, что, согласно предсказанию древних инков, «Супер-кровавая Луна уничтожит человечество».