В Москве умер продюсер «Дозоров», «Высоцкого» и «Иронии судьбы. Продолжение»

Алексей Кублицкий, который являлся кинопродюсером таких ярких фильмов современного российского кинематографа, как «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Высоцкий: спасибо, что живой», скоропостижно скончался в понедельник, 14 января, в своей квартире в Москве.

Актеру, сценаристу и продюсеру было всего 46 лет.

Похоронят Кублицкого в его родном городе — Волгограде. Прощание пройдет 17 января в подмосковном Красногорске, после чего его тело отвезут на родину, где похоронят 19 января.

В начале 2000-х Алексей Кублицкий был ведущим продюсером компании «Базелевс», а с 2009 года — генеральным продюсером кинокомпании Production Value World Wide. На счету Кублицкого также продюсирование «Иронии судьбы. Продолжение», сериалов «Громовы» и «Екатерина».