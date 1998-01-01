Неудачный эксперимент: проросший на Луне хлопок погиб

Хлопковое семя, проросшее на борту китайского космического аппарата «Чанъэ-4», погибло. По словам ученых, гибель растения вызвало резкое понижение температуры в «лунную ночь». В это время температура на поверхности спутника достигает минус 170 градусов. Биологи утверждают, что не рассчитывали на длительный эксперимент с мини-биосферой Lunar Micro Ecosystem. Они были уверены, что хлопковое семя не выдержит диких условий на естественном спутнике.

Помимо хлопка, в канистре также находились семена рапса, картофеля и масленичных структур. Однако эксперимент не увенчался успехом: к разочарованию исследователей, они не взошли.

Ранее Пятый канал рассказал, как впервые в истории человечеству удалось прорастить хлопок на Луне.