Прядь волос Мэрилин Монро продадут на аукционе

Американский аукционный дом Moments in Time, выставил на продажу белокурый локон киноактрисы Мэрилин Монро. Стартовая цена стеклянной рамки с фотографией актрисы и 35 ее волосами — 16 500 долларов, сообщает Forbes.

Если брать во внимание надпись на коробке, то прядь была срезана 14 июня 1959 года, причем ее личным парикмахером Кеннетом Баттеллем.

Продажа волос знаменитостей в принципе не является редкостью. Например, в 2016 году американская телеведущая Эллен Дедженерес продала прядь Джастина Бибера за 46 000 долларов. Он сам подарил их ей в 2011 году на день рождения. Все вырученные деньги Эллен отдала на благотворительность.

Ранее Пятый канал сообщал, что организаторы аукциона Christie's провели торги драгоценными камнями и ювелирными украшениями в Нью-Йорке. Самым дорогим лотом стал бриллиант глубокого голубого цвета в 8,08 карат. Окончательная цена, за которую он был приобретен, составила 18,3 миллиона долларов.