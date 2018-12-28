«Нафтогаз» заявил об аресте активов «Газпрома» на миллиарды долларов

Украинский «Нафтогаз» сумел получить разрешение на арест находящихся за рубежом активов «Газпрома» в сумме, превышающей судебное решение. Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Стокгольмский арбитраж принял решение о выплате российской компанией украинским коллегам почти 2,6 миллиарда долларов, однако, по признанию Коболева, забрать «Нафтогазу» удалось больше. И останавливаться на этом газовики Незалежной не намерены.

— У «Газпрома» за рубежом имущества на десятки миллиардов долларов. Мы уже арестовали его на сумму, превышающую объем долга «Газпрома» перед нами. Я думаю, что это реально сделать где-то в течение года, — заявил Коболев в интервью украинскому изданию.

В «Нафтогазе» продолжают считать, что российская компания должна компенсировать им убытки, которые они понесли из-за неподписания нового контракта на транзит, сообщает издание «Экономика сегодня». Почему «Газпром» что-то должен украинской корпорации за контракт, который не был заключен, детально объяснить никто не может. Однако судебный иск к российским коллегам «Нафтогаз» подал на 11 миллиардов долларов, а в ходе судебных тяжб еще и увеличил сумму, посчитав, что компанию «обидели» на 12,8 миллиардов долларов.

Нескромные аппетиты Украины Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил лишь частично, обязав «Газпром» выплатить долги меньше чем на четверть запрошенной суммы. Но украинцы добились разрешения арестовать имущество российской корпорации на большую сумму и таким образом получить вожделенные деньги.

— Мы уже начали их получать: списываем избыточные средства, которые нам «Газпром» переводил за транзит. Во-вторых, инициировали юридические процессы уже примерно в шести юрисдикциях. В трех из них — в Голландии, Швейцарии и Великобритании — у нас в ближайшее время будут слушания по принудительной продаже. Там уже прошли аресты активов, — вдохновенно рассказывает Коболев.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал о попытках «Нафтогаза» взыскать с «Газпрома» деньги за то, что компания из России выбрала другой способ транзита газа.