Пользователи высмеяли «Нафтогаз» за просьбу оплатить неподписанный контракт

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Глава «Нафтогаза» пообещал отозвать иск против «Газпрома», если российская сторона компенсирует свой отказ от транзита газа через Украину.

Фото: www.globallookpress.com

Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал условия, при которых компания отзовет свой многомиллиардный иск против «Газпрома». По словам Коболева, для этого российской корпорации необходимо выплатить компенсацию за выгоду, упущенную «Нафтогазом» от незаключения контракта.

Компания «Газпром» сообщила о том, что не будет продлевать контракт с украинским партнером на транзит газа. «Нафтогаз» обратился в Стокгольмский суд. Украинская сторона заявила, что потеряла в этой ситуации более 11 миллиардов долларов. Однако в ходе судебных тяжб в «Нафтогазе» решили, что неугодный тариф «увел» у них чуть больше, и подали второй иск — теперь уже на 12 миллиардов долларов.

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Накануне же Коболев заявил, что компания согласна на мировую — если «Газпром» компенсирует убытки, которые «Нафтогаз» понесет в связи с незаключением с ним контракта на транзит газа.

Посетители сайта РИА Новости живо отреагировали на такую «оригинальную» идею.

— Украина уже скатилась до уровня женщин с низкой социальной ответственностью, которые заставляют платить бывшего клиента, отказавшегося от их услуг.

— Хвост пытается вилять собакой? Как же надоели эти халявщики, пора прищемить этот хвост!

— Так пусть потребуют от всех компенсации за все, чего у них нет и не будет! Они ж из-за этого убытки несут!

— А напомните-ка, какого числа предыдущий контракт заканчивается. Хочу приехать и лично закрутить вентиль, — высказались пользователи в комментариях к новости.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что «Нафтогаз» обвинил «Северный поток — 2» в снижении объемов транзита газа.

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