Санкционные войны: На российско-польской границе кот устроил лисе взбучку из-за сосиски — видео

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Пользователи интернета шутят, что «межгосударственный» конфликт между животными произошел из-за антироссийских санкций.

Фото, видео: www.globallookpress.com, viqeo.tv

На погранпереходе Мамоново — Гроново на российско-польской границе произошел необычный инцидент, главными героями которого стали, почти как в басне, кот и лиса.

По словам сердобольных российских туристов, которые скучали в очереди на прохождение границы, они решили подкормить котов, которые, вероятно, прижились на контрольно-пропускном пункте.

Котам на дорогу бросили сосиску, но тут откуда ни возьмись появилась рыжая обитательница лесной чащи, явно претендующая на мясное лакомство. Но не тут то было — один из котов, причем весьма упитанный, дал храбрый отпор лисе, пытаясь садануть ей по морде лапой. Пушному зверю не оставалось ничего иного, как ретироваться — пятясь назад, она удалилась восвояси.

Как пишет KP.RU, российские туристы не упустили шанса пошутить: «Лиса, наверное, из Польши пришла? За нашей сосиской?» — «Да, а кот ее защищал».

Ранее Пятый канал публиковал фото лисы, разгуливающей по Петербургу.

Пятый канал

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Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

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9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

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Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

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