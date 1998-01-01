На погранпереходе Мамоново — Гроново на российско-польской границе произошел необычный инцидент, главными героями которого стали, почти как в басне, кот и лиса.

По словам сердобольных российских туристов, которые скучали в очереди на прохождение границы, они решили подкормить котов, которые, вероятно, прижились на контрольно-пропускном пункте.

Котам на дорогу бросили сосиску, но тут откуда ни возьмись появилась рыжая обитательница лесной чащи, явно претендующая на мясное лакомство. Но не тут то было — один из котов, причем весьма упитанный, дал храбрый отпор лисе, пытаясь садануть ей по морде лапой. Пушному зверю не оставалось ничего иного, как ретироваться — пятясь назад, она удалилась восвояси.

Как пишет KP.RU, российские туристы не упустили шанса пошутить: «Лиса, наверное, из Польши пришла? За нашей сосиской?» — «Да, а кот ее защищал».

Ранее Пятый канал публиковал фото лисы, разгуливающей по Петербургу.