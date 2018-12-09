Фото: пугливая лиса разгуливает по Петербургу

Петербуржцы заметили лису в черте города в новогодние праздники наступившего 2019 года.

О встрече с лесной хищницей очевидцы рассказали в социальных сетях, и даже прикрепили несколько фотографий. По словам автора снимков, встреча с лисицей произошла около двух часов ночи на Туристской улице.

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Сделать фото крупным планом гостья не позволила — как оказалось, животное боится резких звуков и приближения человека. Пока во дворе было безлюдно, лиса разгуливала у самых домов. Однако завидев подходящих людей, убежала в сторону улицы Савушкина.

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Ранее Пятый канал сообщал о том, как более смелая лисица пришла пообщаться с людьми в Кузбассе.