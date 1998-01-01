Смертник спровоцировал взрыв у полицейской академии в Колумбии

В Колумбии у здания полицейской академии прогремел мощнейший взрыв. Трагедия произошла в Боготе в четверг, 17 января.

Как сообщают местные СМИ, взрыв прогремел в южной части города рано утром. Известно, что в стену полицейской академии въехал автомобиль, начиненный взрывчатым веществом. В результате ЧП погибли не менее восьми человек — семеро горожан и смертник, находившийся в машине. Также на данный момент известно о 41 пострадавшем. Все люди, получившие ранения и нуждавшиеся в постоянном наблюдении медиков, были госпитализированы.

Как стало известно колумбийской газете «Тьемпо», за несколько минут до происшествия в академии завершилось торжественное мероприятие, посвященное повышению в звании нескольких полицейских. В здании находилось немало сотрудников правоохранительных органов, пришедших поздравить своих коллег.

Сейчас на месте взрыва продолжаются следственные действия. В Боготу также прибыл президент Колумбии Иван Дуке.