Путин и Вучич символически завершили работу над образом Христа в храме Святого Саввы

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Российского президента у святыни встречали тысячи сербов. Многие принесли флаги двух стран, некоторые иконы, а из динамиков на площади играла «Калинка-малинка».

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Самым эмоциональным моментом визита российского президента в Сербию стало посещение главного собора этой Балканской страны. Храм Святого Саввы один из крупнейших в православном мире.

Его длина 91 метр, ширина 81 метр. Высота купола — 70 метров. По площади он между Храмом Христа Спасителя в Москве, и Петербургским Исаакиевским собором. У сербского храма непростая судьба — его начали строить более 100 лет назад, и лишь в этом году должны закончить. Исключительно благодаря российской помощи.

Сейчас наши художники на пожертвования российских компаний заканчивают оформлять внутреннее убранство. Российско-сербская дружба остается постоянным раздражителем для тех элит, что тянут осколки Югославии, например Македонию — в Западный Альянс.

В ходе посещения святыни Владимир Путин и Александр Вучич вложили в мозаику фрагментов цветов национальных флагов в нимб образа Иисуса Христа. Таким символичным жестом главы государств завершили работу над ним. Теперь мозаичная картина украсит алтарную часть Храма.

Руководитель проекта реставрации Храма Святого Саввы народный художник РФ Николай Мухин рассказал, что над созданием иконы, состоящей из 12,5 тысяч квадратных метров мозаичного убранства, в режиме круглосуточно трудятся стеклодувы двух российских столиц — Москвы и Петербурга.

После встречи с реставратарами президенты поставили свечи к одной из икон и осмотрели убранство Храма.

К слову, возле святыни президента России пришли встречать тысячи сербов. Многие принесли флаги двух стран, некоторые иконы, а из динамиков на площади играла «Калинка-малинка».

— Спасибо за дружбу, — сказал жителям Сербии Владимир Путин, выйдя из Храма, и провел небольшую встречу.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент Сербии Александр Вучич подарил российскому коллеге щенка шарпланинской овчарки, которого назвали Паша. 

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