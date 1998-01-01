Владимира Путина в Белграде приветствовали около 130 тысяч человек

Вучич жал руку Путину так долго, что девушка из службы протокола смогла сделать, аж, серию фотографий на телефон. Потом сербский президент уехал в Aurus российского лидера.

К этому визиту здесь повышенное внимание. Поэтому и насыщенная программа. Из аэропорта к мемориальному комплексу освободителей Белграда. Потом на выставку о российско-сербских связях.

Залпы сербских орудий Владимир Путин оценил. Видимо, это был сюрприз для российского президента. А вот приветственные слова сюрпризом не были.

— Я хочу сказать вам спасибо за ту поддержку, которую вы оказываете независимости Сербии, ее территориальной целостности. Вы всегда можете рассчитывать на нас! — заявил президент Сербии Александр Вучич.

— Хочу поблагодарить жителей Белграда и весь братский сербский народ за такой теплый прием, это видно по лицам людей. у нас давние глубокие корни наших отношений и очевидная духовная близость наших народов. Все это помогает нам выстраивать отношения сегодня, — в свою очередь подлагодарил за гостипримство и сотрудничество Владимир Путин.

Близость — это мягко сказано. Сербы к России трогательно привязаны. Добривое Лазич приехал в Белград. Привез Путину подарки.

Но президент Вучич его опередил. Подарил российскому президенту щенка югославской овчарки. Зовут Паша.

Визит был полон и официальных мероприятий. Владимир Путин привез с собой и вручил сербскому лидеру орден Александра Невского. Вучич поблагодарил по-русски.

— Для меня и для Сербии получить орден Александра Невского большая честь, но так же большая ответственность для моей будущей работы в деле расширения сотрудничества между Россией и Сербией, — заявил взволнованный Вучич.

Серьезно обсуждали и экономические отношения. Прежде всего газовый проект «Турецкий поток». Сотрудничество с Сербией, заявил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции, уже идет.

— Мы готовы вложить в это необходимые ресурсы. Они будут исчисляться примерно миллиард и четыреста миллионов долларов. Иы эту работу фактически готовим. Даже практически ее начинаем, но в конечном итоге все будет зависеть и от других стран. В том числе стран Евросоюза. Насколько они будут в состоянии защитить свои суверенные национальные интересы в диалоге с европейскими структурами, — пояснил Путин.

На то, что страны найдут взаимопонимание в газовом вопросе в Сербии многие надеялись. И даже приурочили к приезду Путина большой митинг. Около Храма Святого Саввы собралось несколько десятков тысяч человек. Митинг такого масштаба — это очень серьезное мероприятие даже для мегаполиса. Центральные улицы относительно небольшого Белграда поток людей и вовсе заблокировал. Но это скорее приятное событие и многие сербы просто не могли сюда не прийти.

Но перенесемся в Македонию. Было удивительно встретить наш триколор в небольшой македонской деревне, где живут мусульмане-албанцы. Есть ведь такой стереотип — их считают твердой опорой запада на Балканах — как в спорном Косово, так и здесь в Македонии. Но оказалось, что все окрестные поселения живую за счет торговли с нашей страной.

Беким, владелец склада для хранения овощей и фруктов, повесил флаг три года назад. И с тех пор не снимает. И это не политический демарш, не протест. Просто знак уважения людям, с которыми он ведет и хочет продолжать вести дела.



— 99% албанцев занимаются сельским хозяйством. Все, кто умеет работать на земле, не хотят ни Евросоюза, ни НАТО, — признался айдыновский фермер Беким

— Это крайне печальный сценарий, с которым даже боимся думать об этом, — боясь произнести вслух о возможном разладе в отношения с Россией, говорит поставщик фруктов и овощей в РФ Бранко Менчески.

Ни сам македонец Бранко, ни его партнер албанец Беким, ни кто-либо другой, с кем они работают, не ходили осенью на референдум по вопросу вступления страны в ЕС и НАТО. Катастрофически низкая явка — чуть более 30% лишила голосование легитимности. Население фактически его бойкотировало.

В 80-ти километрах от столицы расположен крупнейший в Европе военный полигон. Здесь прошлым летом, к слову, провели учения американцы. В прессе тогда цитировали одного из заокеанских командиров. «Криволак» он назвал настоящим бриллиантом, но требующим обработки.

Колоссальное давление на политику страны с населением в два миллиона человек. Проигрыш в плебисците атаку замедлил, но не сдержал. Для того, что бы Македония смогла войти в состав ЕС и НАТО, есть условие — смена названия.

Этого требует Греция, имеющая одноименный регион — Македонию. И переименование, игнорируя народное мнение, прозападные политики продавили через парламент.

— Опозиция была в большинстве, была против! И недостающие 9 голосов они добыли давлением, под угрозой уголовного преследования, подкупом. А несколько депутатов, заключенных ранее под стражу за преступления, наоборот, выпустили! — поясняет политический аналитик Александр Пандов.

Весь период голосования при этом в Парламенте присутствовал американский посол. В этом форсированном грубом втягивании Скопье в НАТО, видна попытка надавить на Сербию. В случае, если Македония, вслед за Черногорией, станет 30-м членом Альянса, Белград на Балканах потеряет последнего соратника.