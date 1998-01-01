Британцы потешаются над невредимым после ДТП принцем Филиппом

, 23:56 Фото 90

97-летнего королевского автолюбителя уже прозвали «бессмертным рецидивистом» и «кровавым гонщиком».

Фото, видео: REUTERS

Острые на слово жители Туманного Альбиона не остались равнодушными к аварии, в которую попал супруг Королевы Елизаветы II принц Филипп. При чем его автомобиль не просто угодил в ДТП, но еще и перевернулся.

— В 97 лет ты еще мыкаешься на колесах? Может, это заработал дух принцессы Дианы? — написал один «доброжелательный» подданный герцога Эдинбургского.

— Если кто-то сомневался — принц Филипп бессмертный! — считает другой.

Так как тема Brexit в последние дни в Великобритании стала самой главной, то жители Королевства не смогли пройти и мимо нее.

— Прикиньте, а если принц Филипп или Королева погибли бы до 29 марта (дата запуска процедуры выхода страны из Евросоюза) — прим.ред.), может тогда британцы отложили бы Brexit? — понадеялся противник «развода» Лондона и Брюсселя.

— Он пытался смыться из Британии в Грецию, потому что сыт по горло Brexit, — считает другой.

Некоторые вспомнили, что несколько лет назад принц Филипп уже попадал в аварию во Франции, где его автомобиль оказался разбит всмятку.

А заботящиеся о безопасности дорожного движения британцы заговорили о необходимости ввести возрастной ценз для пожилых водителей.

Как ранее сообщал Пятый канал, герцог Эдинбургский и супруг английского королевы Елизаветы II принц Филипп в четверг, 17 января, попал в аварию недалеко от королевского поместья Сандрингем в Норфолке.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

0:51
Кузнецова предложила создать этические комиссии для решения конфликтов в школе
0:31
Кустурица пожаловался Путину на политиков республики Сербская
0:14
Видео: Более 20 машин столкнулись на заснеженной дороге в Грузии
23:56
Британцы потешаются над невредимым после ДТП принцем Филиппом
23:39
Путин и Вучич символически завершили работу над образом Христа в храме Святого Саввы
23:22
Сибирская отшельница Агафья Лыкова рассказала о требованиях к помощнице
23:10
Названы пять главных претендентов на «Оскар» в номинации «лучший фильм»
22:54
ПФР собирается сократить несколько тысяч сотрудников
22:39
Готовивший госпереворот участник террористического сообщества осужден на 3,5 года
22:29
Кристина Асмус предложила поклонникам показать свою грудь
22:05
Путешественница Баба Лена: сила духа и энтузиазм, покорившие мир
21:53
Трамп значительно усилит систему ПРО на Аляске
21:27
Супруг британской королевы попал в автокатастрофу — видео
21:23
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали по прибытии в Москву из Таиланда
21:15
В Петербурге введен режим повышенной готовности из-за погодных условий
21:12
Видео: В Nike изобрели самозашнуровывающиеся кроссовки
20:57
Санкционные войны: На российско-польской границе кот устроил лисе взбучку из-за сосиски — видео
20:51
Смертник спровоцировал взрыв у полицейской академии в Колумбии
20:47
Золотой КАМАЗ: Победа в грузовой гонке «Дакара-2019» досталась российскому экипажу
20:42
Видео: В Москве арестован экс-гендиректор производителя водки «Пять озер»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

17 янв

Супруг британской королевы попал в автокатастрофу — видео

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама