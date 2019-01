Британцы потешаются над невредимым после ДТП принцем Филиппом

Острые на слово жители Туманного Альбиона не остались равнодушными к аварии, в которую попал супруг Королевы Елизаветы II принц Филипп. При чем его автомобиль не просто угодил в ДТП, но еще и перевернулся.

— В 97 лет ты еще мыкаешься на колесах? Может, это заработал дух принцессы Дианы? — написал один «доброжелательный» подданный герцога Эдинбургского.

— Если кто-то сомневался — принц Филипп бессмертный! — считает другой.

Так как тема Brexit в последние дни в Великобритании стала самой главной, то жители Королевства не смогли пройти и мимо нее.

— Прикиньте, а если принц Филипп или Королева погибли бы до 29 марта (дата запуска процедуры выхода страны из Евросоюза) — прим.ред.), может тогда британцы отложили бы Brexit? — понадеялся противник «развода» Лондона и Брюсселя.

— Он пытался смыться из Британии в Грецию, потому что сыт по горло Brexit, — считает другой.

Некоторые вспомнили, что несколько лет назад принц Филипп уже попадал в аварию во Франции, где его автомобиль оказался разбит всмятку.

Seem to recall Prince Philip, now 97, also caused a major car crash in Paris a few years ago. pic.twitter.com/hbVs1NRXs1