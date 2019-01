Герцог Эдинбургский и супруг английского королевы Елизаветы II принц Филипп в четверг, 17 января, попал в аварию недалеко от королевского поместья Сандрингем в Норфолке.

Как сообщают британские СМИ, автомобиль, в котором находился 97-летний герцог перевернулся. Известно, что свидетели произошедшего помогли ему выйти из машины. По некоторым данным, муж британской королевы сам находился за рулем.

В настоящее время Флипп вернулся в Сандрингем, где ему вызвали врача.

Обстоятельства произошедшего и состояние здоровья уточняются.

Шокированные произошедшим подданые Великобритании в сети публикуют посты с пожеланиями здоровья герцогу и поражаются его отчаянному вождению в столь преклонном возрасте.

— Очень надеюсь, что с принцем Филиппом все впорядке, но почему он ездит в 97 лет!

Really hope Prince Philip is alright but why is he driving at 97 🙈🤦🏼‍♀️

— Мне жаль второго водителя, когда он увидел принца Филиппа, выходящего из машины. Он должно быть подумал: «О! Здесь не будет страховой претензии!» — по-английски шутит другой.

I feel sorry for the other driver. When he saw Prince Philip climbing out of the car he must have thought 'Oh. That's not going to help the insurance claim' https://t.co/VXXnqCronU