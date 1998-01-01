Супруг британской королевы попал в автокатастрофу — видео

, 21:27 Срочная новость 318

Герцогу Эдинбургскому, принцу Филиппу 97 лет.

Фото, видео: REUTERS

Герцог Эдинбургский и супруг английского королевы Елизаветы II принц Филипп в четверг, 17 января, попал в аварию недалеко от королевского поместья Сандрингем в Норфолке.

Как сообщают британские СМИ, автомобиль, в котором находился 97-летний герцог перевернулся. Известно, что свидетели произошедшего помогли ему выйти из машины. По некоторым данным, муж британской королевы сам находился за рулем.

В настоящее время Флипп вернулся в Сандрингем, где ему вызвали врача.

Обстоятельства произошедшего и состояние здоровья уточняются.

Шокированные произошедшим подданые Великобритании в сети публикуют посты с пожеланиями здоровья герцогу и поражаются его отчаянному вождению в столь преклонном возрасте.

— Очень надеюсь, что с принцем Филиппом все впорядке, но почему он ездит в 97 лет!

— Мне жаль второго водителя, когда он увидел принца Филиппа, выходящего из машины. Он должно быть подумал: «О! Здесь не будет страховой претензии!» — по-английски шутит другой.

— Посылаю много добрых пожеланий принцу Филиппу и надеюсь, что Вы скоро преодолеете этот шок.

В королевском дворце поспешили успокоить — с мужем королевы все хорошо.

Как сообщал ранее Пятый канал, британцы делают ставки на то, кто родится у жены принца Гарри Меган Маркл — мальчик или девочка.

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