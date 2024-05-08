Прячутся от Муцениеце? Прилучный и Брутян скрывают свое местонахождение

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 10 0

Прилучный опубликовал видео из отдыха с Брутян

Фото, видео: Instagram* / bugevuge; zepyur_brutyan

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Зепюр ранее спешно вывезла мужа из России, не раскрыв детали поездки.

Актер Павел Прилучный сбежал в неизвестном направлении с новой супругой Зепюр Брутян. Об этом они радостно сообщили в своих личных блогах.

«Куда мы приехали? Сочи — не Сочи? Анапа — не Анапа? Железноводск!» —водит за нос подписчиков артист.

Пару совсем не смущает, что сегодня Павел подал апелляцию в суд на решение о выплате алиментов детям от бывшей супруги Агаты Муцениеце. Пара постит смешные видео, весело проводит время и максимально старается показать подписчикам, что они счастливы.

Конечно, ведь обделили не их. Прилучный регулярно видится с детьми, но вот содержать их упорно не хочет. Странная позиция для «хорошего» папы.

«Как вы думаете, куда мы летим? Подсказка: время пути 12 часов», — писала ранее Брутян.

Точное местонахождение они так и не раскрыли. Супругов забавляет создавать интригу для поклонников, которые устроили целые баталии в комментариях. Ситуацию с судом никто из артистов так и не прокомментировал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские звезды встретили Пасху.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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